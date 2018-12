Påvirket, ung bilist standset med hash i bilen

Munkebo: En 19-årig mand fra Kerteminde blev natten til søndag standset af en politipatrulje, da han kom kørende i bil på Lindøalleen i Munkebo. Den unge bilist blev på stedet testet for euforiserende stoffer, og den test viste sig positiv.

Da betjentene undersøgte bilen, fandt de desuden en mindre mængde hash til mandens eget forbrug, oplyser vagtchefen hos Fyns Politi.

Den 19-årige blev sigtet for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer. Derfor måtte han lade bilen stå og i stedet køre med politiet for at få taget en blodprøve, der skal fastslå, hvad han havde indtaget.