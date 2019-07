På kærestetur i svigerfars autocamper: - Der er så meget, vi ikke har set i Danmark

- Vi har aftalt at lægge mobilerne væk, og vi kører mindst muligt på motorvej, fortæller Helene Højbjerg Nielsen.

Turen begyndte i Skagen, derefter ned langs Vestkysten, over Fyn, til Langeland og Lolland, hjem og vaske tøj i København, og tilbage til Fyn. På en uge har de tilbagelagt 2400 kilometer.

- Vi gad ikke udenlands i år, og så ville vi gerne se vores eget land for en gangs skyld. Der er simpelthen så meget, vi ikke har set, og så vi fik lov at låne min fars autocamper, fortæller Danni Engberg Madsen.

Munkebo: Det var lidt af et tilfælde, at Danni Engberg Madsen og Helene Højbjerg Nielsen onsdag formiddag landede på toppen af Munkebo Bakke. Det unge kærestepar bor til daglig i København, men den sidste uges tid har de været på farten i en Bavaria-autocamper gennem Danmark.

Offline og dog..

Det har givet dem nogle store - uforudsete - oplevelser.

- Noget af det, der har gjort størst indtryk, var nok Hanstholm. Vesterhavet er vildt, vi spiste Danmarks største stjerneskud, og så var vi på fiskeriauktion tidligt om morgenen. Det er fedt, at vi bare kan stoppe, hvor vi vil eller køre videre, hvis vi har lyst. Det er helt vildt, så meget det land, man bor i, har at byde på, fortæller de to.

- Bare at opleve kontrasterne i vores land. Fra vestkystens voldsomme vinde til stille og rolige Fyn i solskin.

Helt slukket har mobiltelefonen dog ikke været, indrømmer de.

- Vi har taget selfies undervejs og opdateret instagram og de sociale medier, når vi er kommet frem, fortæller Helene Højbjerg Nielsen.

Munkebo Bakke dukkede op på et skilt, og der blev selvfølgelig også taget en selfie.