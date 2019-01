P-vagter bliver en dyr fornøjelse

Kerteminde: I omtrent halvandet år har Kerteminde by klaret sig uden p-vagter. Men nu kan det være, at de dukker op igen.

Politikerne i teknisk udvalg skal tirsdag den 15. januar debattere, om Kerteminde skal tage imod et tilbud fra naboerne i Faaborg-Midtfyn om at købe tjenesten hos dem. I Fåborg-Midtfyn har man etableret eget p-vagtkorps, og de kan godt afse nogle timer til også at patruljere i Kerteminde.

Men det kommer til at koste en hel del mere, end de p-afgifter (parkeringsbøder som vi plejer at kalde det), de kan opkræve. Ikke mindst fordi staten tager en klækkelig del af det beløb, der kommer ind i p-afgifter (70procent).

Derfor skal politikerne tage stilling til, om de mener, at det er 100.000-200.000 kroner årligt værd at have p-vagter til at gå rundt i gaderne. For så meget kan man forvente, at det vil komme til at koste i udgifter, modregnet de 30 procent af de p-afgifter, der forventes at kunne opkræves./ström