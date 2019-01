Oversvømmelse og ingen planer i Kerteminde: Folkeslusen Kerteminde vil genoptage sluseprojekt

To gange i 2019 har der været oversvømmelser af huse i Kerteminde Kommune. Det sætter en tryk streg under, at der er behov for en sluse. Derfor forsøger ny forening nu at genoptage det kuldsejlede sluseprojekt.

Nordøstfyn: 2019 er stadig et helt dugfrisk år, men bare inden for en uge har borgere i Kerteminde Kommune oplevet, at de har været nødt til at kæmpe mod vandmasser i deres huse.

- Der er sat en tyk streg under, at der er behov for en sluse, siger Søren Silassen, der er næstformand i bestyrelsen i kystbeskyttelseslaget Kerteminde, Kølstrup og Munkebo Sluse- og Digelag og selv har to sommerhuse ved Møllekrogen i Munkebo, hvor det ene var to centimeter fra at få vand ved de seneste oversvømmelser.

I fjor kuldsejlede planerne om en sluse, og hvor andre kommuner på Fyn har lagt planer og arbejder for at beskytte mod fremtidige oversvømmelser, er Kerteminde på bar bund. Her er det kun lappeløsninger.

Da Søren Silassen mener, at der er behov for at finde en løsning mod oversvømmelser, har han nu oprettet siden www.folkeslusen.dk, hvor han forsøger at undersøge, om der er basis for, at folk vil være med til at genoptage planerne om en sluse.

Han vil gerne oprette den frivillige forening, Folkeslusen Kerteminde, hvor alle er velkomne til at være med.

Eneste krav for at være med er, at man også skal synes, at der mangler en sluse i Kerteminde.