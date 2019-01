Overlæge om hundebid: - Ingen grund til at frygte løsgående hunde

- Det er bestemt ikke fritgående hunde i naturen, der præger de tekster, vi har adgang til. Når vi kigger på hundebid, kan vi se, at det oftest er hundeejere selv, der bliver bidt. Og dér, hvor det går helt galt, er når man forsøger at skille to hunde fra hinanden. Det er det absolut farligste, man kan gøre, og det giver de alvorligste bid, fortæller han.

Men den frygt er ubegrundet, mener overlæge Jens Lauritsen fra Ulykkes Analyse Gruppen på OUH. Gruppen offentliggjorde for lidt over en måned siden en analyse om netop hundebid.

- Jeg frygter for mine børns sikkerhed. Hegnet bliver 1,6 meter højt, men hvem kan garantere, at hundene ikke springer over eller slipper løs på vej ind i hundeskoven? Vi har førhen haft løse hunde i haven, og jeg kunne da godt forestille mig, at de ville synes, at min yngste på fire måneder er en lille lækkerbisken, fortalte han søndag i Fyens Stiftstidende.

Ifølge en analyse af hundebid offentliggjort i december 2018 af Ulykkes Analyse Gruppen blev 2.622 mennesker behandlet for hundebid på OUH's skadestue fra 1. januar 2002 til 31. juni 2015.I 2015 blev 144 personer behandlet for hundebid på skadestuen - heraf 75 mænd og 69 kvinder. 17 af disse var børn under 10 år. Ifølge en optælling af de 144 hundebid blev cirka 40 procent bidt af deres egen hund, 20 procent blev bidt af en hund i en andens hjem, mens 20 procent blev bidt, da de forsøgte at skille to hunde fra hinanden. 10 procent blev bidt af en fremmed hund i det offentlige rum, mens de resterende 10 procent fordeler sig over flere forskellige steder. De mest populære hunderacer er også de hunderacer, der er repræsenteret i tallene, mens der er en lille overrepræsentation af pitbullterrier, schæferhunde og blandingshunde. Kilde: Ulykkes Analyse Gruppen

Lær at omgås hunde

I 2015 blev 144 personer behandlet for hundebid fra 1. januar til 13. november.

Jens Lauritsen har for avisen lavet en optælling af de 144 hundebid. Den viser, at cirka 40 procent blev bidt af deres egen hund, 20 procent blev bidt i en andens hjem, mens 20 procent blev bidt, da de forsøgte at skille to hunde fra hinanden. Kun 10 procent blev bidt af en fremmed hund i det offentlige rum, mens de resterende 10 procent fordeler sig over flere forskellige steder.

- Som tallene viser, er det altså sjældent, at nogen bliver bidt på et offentligt sted. Og ud af de 35.000 årlige behandlinger, vi har på skadestuen, er 144 kun en lille del. Men det er stadig for mange. Derfor ønsker vi også at sætte fokus på, hvad man kan gøre for at undgå dem, siger han.

Den del handler dog langt mere om de tobenede end de firbenede.

- Hvis man vil reducere antallet af hundebid, skal man undgå situationer, hvor hunden bliver forstyrret i at spise eller sove, bliver "kåd i leg" eller bliver bange. Man bør også som hundeejer have en strategi for, hvad man gør, hvis ens hund kommer i klammeri med en anden hund. Her kan det være en god idé at spørge en dyrlæge, der ved noget om den pågældende hunderace, råder han.