Osteopat i Munkebo Fysioterapti: Henriette træder til, når kroppen gør av

I september blev Henriette Wiwel færdig som osteopat. Nu arbejder hun i Munkebo Fysioterapi, hvor hun forsøger at finde årsagen til patienters smerter eller ubehag i kroppen i stedet for kun at behandle eller lindre.

Når Henriette Wiwel møder en patient, spørger hun derfor også ind til mange andre ting som operationer, medicin, stress, motion og lignende i stedet for kun at koncentrere sig om smerten lokalt.

Det betyder, at hun er uddannet til at undersøge kroppens funktioner, når ingen andre kan finde svar.

Munkebo: Når alt andet er prøvet, men kroppen stadig gør ondt, kan det være en mulighed at benytte sig af et nyt behandlingstilbud i Munkebo Fysioterapi.

Osteopati kaldes også for manuel medicin, da behandleren udelukkende bruger sine hænder til at behandle med. Bag undersøgelse og behandling ligger en bred viden om anatomi, fysiologi, embryologi, neurologi, biomekanik, patologi samt organlære.En osteopat arbejder ud fra en holistisk tilgang til kroppen, hvor samspillet mellem muskler, skelet, organer og nervesystemet undersøges.Det er osteopatens arbejde at identificere ubalancer og skabe balance, så kroppen har de bedste muligheder for at hele sig selv.Osteopatien har sin oprindelse i USA tilbage i 1892. Udvikleren af behandlingsmetoden er en amerikansk læge ved navn Dr. Andrew Taylor Still (1828-1917).

- Ja, det var nogle lidt vilde år, smiler hun og fortæller, at hun i de år fik hus, blev gift og fik to børn.

Derfor besluttede hun sig for at videreuddanne sig til osteopat. Uddannelsen foregik i København og var et deltidsstudium i fem år ved siden af arbejde og familieliv med små børn.

Den bedste eksamen

Det var en hård studietid, men Henriette Wiwel endte ud med et tilfredsstillende resultatet.

I september i fjor var hun med en baby på 10 uger til den endelig eksamen, og hun blev ikke blot certificeret osteopat, for ved diplomoverrækkelsen i Ghent i Belgien i november fik hun også en udmærkelse for den bedste eksamen af alle studerende på International Academy of Osteopathy.

Henriette Wiwel behandler i Munkebo Fysioterapi nu mange forskellige aldersgrupper. Udgangspunktet, når hun møder en ny patient, er den helhedsorienterede tilgang. Hvis der er dele af en patients krop, som har nedsat bevægelse eller ubalance, vil det føre til dårlig blodcirkulation, som igen forhindrer en optimal heling.

Hun nyder at være en del af Munkebo Fysioterapi, hvor hun oplever, at hun kan få stor faglig sparring, og hvor der også er et godt internt arbejdsmiljø.

Henriette Wiwel er medlem af Registrerede Osteopater i Danmark - en forening, der arbejder for at fremme kendskabet til osteopati. Foreningen arbejder også for, at uddannede osteopater kan søge om autorisation i Danmark.

Hun har nu sendt sin ansøgning og afventer svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed.