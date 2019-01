Oplevelsespark: Restaurant må kun holde åbent til klokken 23

Kerteminde: Om Hans Andersen får grønt lys for at anlægge en oplevelsespark op ad Sybergland, er fortsat et åbent spørgsmål.

Politikerne i teknisk udvalg kunne ikke godkende lokalplanforslaget, men tilføjede i stedet nogle præcisioner.

- Om de præcisioner er så omfattende, at forslaget skal i ny høring, ved vi ikke. Det skal nu undersøges. Hvis der ikke skal en ny høring til, så går sagen videre til økonomiudvalget. Hvis der skal en ny høring til, dukker den op på teknisk udvalgs dagsorden igen, fortæller formand for teknisk udvalg, Jesper Hempler (SF).

Der var tre præcisioner, det var magtpåliggende for udvalget at få indføjet i lokalplanen.

- For det første skal restaurantbygningen opføres i maksimalt halvanden etage, og den skal bygges med taghældning. Vi vil ikke risikere at få en "kummefryser. Og så må den ikke være åbent længere end til klokken 23, oplyser Jesper Hempler.

- Desuden bliver der et krav, at kioskbygningen skal opføres på en måde, så den passer ind i landskabet. I det oprindelige lokalplanforslag er det ikke beskrevet./ström