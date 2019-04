Opbakning til plan om lagerhal på kræmmerplads: Ikke sikkert det bliver i 2019 eller 2020

Langeskov: Teknisk udvalg er positive overfor ansøgningen fra Langeskov Borgerforening, der gerne vil bygge en 250 kvadratmeter stor hal på det grønne område ved markedspladsen i Langeskov.

Administrationen havde ellers en lang række argumenter imod et ja til ansøgningen, blandt andet at hallen ikke vil klæde det grønne område, og desuden vil forhindre kommunen i at anvende området til andre formål.

- Vi i udvalget vurderer alligevel, at den, med den placering op ad noget granskov og noget, ligger lidt skjult. Og der er jo behov for noget lagerplads, og vi mener egentlig godt, at det kan passes ind. Så vi vil egentlig godt bakke om omkring det, siger formand for teknisk udvalg, Jesper Hempler (SF).

- Det, der så er den anden problemstilling, er, at der skal laves en lokalplan. Og det er vi sådan set positive overfor, men det er ikke sådan, at vi lægger den her lokalplan op foran alle de ting, vi ellers har liggende. Så den kommer jo på en lang liste. Så det er ikke sikkert, at det lige bliver i 2019 eller 2020, at den her lokalplan kan blive lavet, siger Jesper Hempler.

Ansøgningen er nu sendt videre til økonomiudvalget, der desuden skal tage stilling til borgerforeningens anmodning om et lån fra kommunen på 468.000 kroner til at bygge for.