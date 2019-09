Olsen banden-statue kommer til Rynkeby

Rynkeby: Galleri Milo i Rynkeby viser i september-oktober en udstilling med et usædvanligt trekløver, der blandt andet tæller fynske Thor Larsen, der som et ekstraordinært stort billedhugger-talent har dimitteret fra Kunstakademiet i Firenze med diplom og udmærkelse. I dag er Thor Larsen bosat i Firenze. I udstillingen vil Thor Larsen vise eksempler på nogle af sine seneste arbejder, og blandt dem finder man noget så usædvanligt som en model af en statue af Olsen Banden. Statuen skal stå i Valby, når den en dag er færdig i størrelse 1:1. Sammen med værker af Thor Larsen viser Galleri Milo værker af billedkunstnerne Tanvi Pathare og Kirsten Murhart. Tanvi Pathare er indisk født. Hun er Thor Larsens kæreste og bor sammen med ham i Firenze. Kirsten Murhart er dansk kunstner, og mange vil kende hende fra utallige udstillinger i hele landet. Hendes billeder er let genkendelige sprudlende af humør og farver.