Old Boys rammes af sparekniven: I kan bruge jeres bane i år med, så er det slut

Munkebo: - I kan blive ved med at spille i 2019, men så er det slut.

Munkebo Oldboys bliver ramt af den kommunale sparekniv - eller rettere, deres fodboldbane gør.

De gamle drenge spiller på en boldbane ved Toften, der i sin tid hørte til skolen. Den er for længst holdt op med at være skole og er nu rehabiliteringscenter. Munkebo Oldboys er de eneste, der bruger netop den boldbane, så fra kommunen har man konstateret, at her kan der spares penge uden, at man rammer ret mange.

- Når 2019 er forbi, holder vi op med at passe banen. Om den så skal sælges som byggegrunde, eller der skal ske noget helt andet med den, det har vi slet ikke talt om endnu, siger Jesper Hempler (SF), formand for teknisk udvalg./ström