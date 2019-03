Også kvinder maler fugle

Kerteminde: Fuglekikkerter købes mest af mænd. Men når det kommer til at bruge fugle som motiv i kunsten, er kvinderne også med. Gæs er kunstnernes mest yndede motiv.

Da museet i 2016 åbnede en stor udstilling med fuglekunst var samtlige af de i alt 23 udstillede kunstnere mænd. Det affødte spørgsmålet om, hvorvidt fuglekunst var en decideret mandesport. Men det kan museet nu afkræfte.

I år følger Johannes Larsen Museet nemlig op med endnu en udstilling med fuglekunst. Her en måned før deadline - tegner der sig et andet billede. Næsten halvdelen af kunstnerne, der har budt ind med fugleværker, er kvinder.

- At både kvinder og mænd byder ind er skønt. For jeg tænker, at det kun kan være et bidrag til at gøre udstillingen mere interessant, fortæller kurator og museumsinspektør Troels Malthe Borch i en pressemeddelelse.

Fristen for indlevering er 1. april. Indtil videre har Johannes Larsen Museet modtaget over hundrede værker til den kommende udstilling. FUGL 2019 åbner for publikum 27. september.