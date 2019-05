Øv-oplevelse: Flextrafik kørte fra ældre ægtepar - chaufføren gad ikke trappeliften

Kerteminde: Det skulle have været en hyggelig lørdag aften hos datter og svigersøn i Refsvindinge, men det endte med at være en rigtig øv-oplevelse, da Grethe Nielsen og hendes mand lørdag den 11. maj benyttede sig af Flextrafik.

- Min mand er handicappet og sidder i kørestol, og han vejer over 100 kilo. Derfor bestiller vi altid Flextrafik med trappelift, så han kan komme op af trappen hos datteren. Og det gik også godt med turen ud til dem. Men da vi skulle hjem igen kom en chauffør, der ikke var særlig venlig, fortæller Grethe Nielsen.

- Vi ventede på toppen af trappen på, at han skulle komme med trappelift. Men han kiggede bare og sagde: Nå vi skal have ham der med. Jeg svarede, at det var derfor, vi havde bestilt trappelift, men det endte med, at han sagde, at det var alt for besværligt, og så kørte han igen.

Grethe Nielsens datter ringede til Munkebo Taxi, hvor vognen kom fra, for at klage sin nød. Hun fik den besked, at de kendte allerede sagen, for chaufføren havde ringet ind og fortalt, at den pårørende (Grethe Nielsen) var beruset.

- Jeg havde fået to glas vin til maden, så nej - jeg var ikke beruset, bemærker hun.