Østfyns Lungekor: Korsang puster nyt liv i syge lunger

Kerteminde: Iltapparatet bliver stående derhjemme, når Anne Jespersen-Kühls mand kører hende til korsang i Kulturhus Fjorden onsdag formiddag. For når hun skal ind og synge i Kertemindeegnens Lungekor, behøver hun ikke sin maske.

Godt nok er gåturen fra p-pladsen og ind på den tidligere skole lang for den spinkle Anne Jespersen-Kühl, der på grund af KOL kun har 37 procent af sin lungekapacitet tilbage.

- Jeg udfordrer mig selv. Jeg skal helst have mindst en pause undervejs, men forleden gik jeg hele turen uden pause. Så var jeg til gengæld også så presset, at jeg måtte have en hånd at holde i for at komme det sidste stykke ind i salen, fortæller hun.

Det var hende, der sammen med Ingrid Olesen tog initiativ til at stifte Kertemindeegnens Lungekor. De mødtes på et genoptræningshold for KOL-patienter.

- Jeg foreslog, at vi skulle have et lungekor i Kerteminde, men den eneste, der "hoppede på" var Ingrid, mindes Anne Jespersen-Kühl.