Ørkensøn kommer til Kerteminde for at se teater: Greve er alene på scenen i KAT

I marts opfører Kerteminde Amatørteaters Jørgen Greve en monolog, hvor omdrejningspunktet er en biblioteksbog, der er afleveret 113 år for sent. Stykket er oprindeligt på amerikansk, men er blevet oversat til dansk af skuespiller, Asger Reher, som Jørgen Greve selv har lavet amatørteater med.

I marts er Asger Reher, der er uddannet fra Skuespillerskolen ved Aarhus Teater, på turné med Folketeatrets opsætning af "Mød mig på Cassiopeia," men Jørgen Greve fortæller, at den travle skuespiller har fundet plads i kalenderen til at overvære "Rejsen" i KAT onsdag 13. marts, som er en medlemsaften.

Det sagde Asger Reher ja til, og selv om han ikke har været direkte til stede under prøverne, er forestillingen, som har premiere 12. marts blevet sat op i et nært samarbejde med skuespilleren, som Jørgen Greve kender fra sine ungdomsår med amatørteater i det sønderjyske.

Skuespilleren imponerede sin gamle teaterkammerat, Jørgen Greve fra Kerteminde, da han børstede ørkenstøvet af den dybrøde fez og for en stund koncentrerede sig om at virkeliggøre en gammel drøm om at opføre en ganske særlig monolog.

Men det sker også, at han beskæftiger sig med et stykke, hvor livets alvor rammer.

Kerteminde: De fleste kender Asger Reher som ham den lille, skaldede fjerdedel i Ørkenens Sønner, hvor han får publikum til at slå en latter op.

Bog afleveret 113 år for sent

Monologen handler om en excentrisk bibliotekar, der en dag modtager en bog, som er afleveret hele 113 år for sent. Det går naturligvis ikke, og den pertentlige bibliotekar sætter sig for at finde ud af, hvem der har lånt bogen, så låneren kan stilles til ansvar.

Opklaringsarbejdet fører bibliotekaren på en rejse rundt i den virkelige verden og i sit eget indre.

Forestillingens gennemgående spørgsmål er: Hvad betyder mit liv mod livets store bagtæppe?

Forestillingen har krævet en del teknik fra Kerteminde Amatørteater, fordi stykket tager udgangspunkt i, at bibliotekaren står og holder et foredrag om jagten på låneren - samtidigt med, at han viser film og lysbilleder fra sin tur rundt i verden.

Forestillingen vises 12. marts, 13. marts, 14. marts - alle tre dage klokken 19.30, og søndag den 17. marts vises den klokken 15 i Teaterhuset i Nørregade.

Billetter kan købes i Spar i Kerteminde og på visitkerteminde.dk.