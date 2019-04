Kølstrup: Søndag 7. april klokken 19.30 optræder Odense Teaterkor i Kølstrup Kirke.

Her er blandt andet Eric Claptons "Tears ind heaven" på repertoiret sammen med nogle spirituals og "Down by the Riverside", står der i pressemeddelelsen.

Caspar Præstegaard dirigerer, og Tuomas Korhonen akkompagnerer.

/cak