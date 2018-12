Nytårstradition: Kransekage-bageri i Langegade er et familieprojekt

Kerteminde: Mange har deres helt egne faste traditioner, som gentages hvert nytår. Også de, der sørger for, at vi andre kan gnaske kransekage, når klokken slår til midnat, har deres faste traditioner.

Hos Langegades Bageri i Kerteminde er det nemlig blevet en tradition, at kransekage-produktionen op til nytårsaften er et fælles familieprojekt. Henrik Bendtsen er i fuld gang med at bage og putte glasur på kagerne, og senere, når glasuren er størknet, er det Pia og datteren Louises opgave at pynte dem festligt.

150 kilo kransekage plejer bageriet at sælge til nytår. Der er allerede kommet mange bestillinger til nytårsaften, præcis hvor mange har de endnu ikke helt overblik over.

- Hele dagen i dag laver jeg ikke andet end kransekage, og jeg fortsætter i morgen og i overmorgen, fortæller Henrik Bendtsen, mens han koncentreret arbejder med sprøjteposen.

Henrik er ret sikker på, hvorfor mange vælger at købe deres kransekage i stedet for selv at bage:

- Mit grundprincip er, at alle kan bage. Men det er et stort arbejde, siger han.

Han tror, at mange vælger kransekageren hos bageren frem for supermarkedet på grund af kvaliteten og håndværket.

- Vi har vores egen opskrift. Du må godt få den, men så er jeg nødt til at slå dig ihjel bagefter, siger han og griner.

Meget kransekage er bestilt på forhånd, men der laves også en del, der skal sælges i butikken. Det, der ikke bliver solgt, kører bagerparret op med på plejehjemmet, så beboerne der også får lidt godt at fejre nytåret med. /mtt