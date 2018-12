Nytårskoncert med bedre scene i Kertemindehallen

Kerteminde: Nytårskoncerten i Kertemindehallen finder denne gang sted søndag 13. januar kl. 15, men allerede nu kan man sikre sig en billet til koncerten.

Som altid er det kiosken i SuperBrugsen, Kerteminde, der står for forsalget af billetter, og det begynder i år mandag den 10. december. Billetprisen er uændret 130 kr. Dog har børn i følge med voksne gratis adgang. Resterende billetter vil blive solgt ved indgangen på koncertdagen.

Årets solist er tenoren Erik Bekker Hansen, og traditionen tro er det Hindsholm Musikforenings Orkester/Aarslev Symfoniorkester og Nenia Brassband/FDF, der står for musikken. Desuden medvirker koret Sine Nomine.

Der er en glædelig nyhed til publikum: Koncerten har fået et par "hemmelige velgørere. De seneste to år har det grundet kommunale besparelser ikke været muligt at disponere over hallens store scene. Man måtte nøjes med en lille forhøjning til solisterne, og orkester og kor havde plads på gulvet. Men via sponsorer er der nu blevet råd til en rigtig scene.