Nytårskoncert kom i højden igen - en tilskuer betalte for scenen

Kerteminde: I et par år er Hindsholm Musikforenings Orkester/Aarslev Symfoniorkesters årlige nytårskoncert blevet spillet af et orkester, der var usynligt for de fleste. Kun de forreste rækker kunne se musikerne, for deres scene var røget i en kommunal sparerunde. Der var kun penge til overs til en lille scene, årets solist kunne stå på.

Glæden er derfor stor i år både hos musikere og hos publikum, for de er nu igen kommet i højden - så også de bageste rækker kan se musikerne.

- Vi skylder en af vore trofaste tilhørere en stor tak, siger orkestrets kasserer og konferencier Niels Hansen.

- For ved sidste års koncert kom en mand op til mig i pausen og sagde, at det ikke duede, at man ikke kunne se orkestret.

Niels Hansen forklarede, at hverken orkestret eller kommunen har råd til den 200 kvadratmeter store scene, der er nødvendig for at rumme alle violiner, tubaer, kontrabasser og hvad det store orkester ellers rummer.

- Jeg skaffer en sponsor, lovede han, og det har han holdt. Vi fik ikke råd til hallens egen scene, for den koster omkring 20.000 kroner, men vi har lejet en lige så god scene hos dem, der leverer vores stole, og den koster kun det halve, fortæller Niels Hansen.

Så i år kunne de cirka 450 koncertgæster ikke blot nyde lyden men også synet, medens musikerne boltrede sig i skønne valse og taktfaste marcher.