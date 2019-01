Kerteminde: Det nye borgerinddragelsesudvalg er kommet tættere på at konkretisere den opgave, det har fået af byrådet.

I udvalget er man enige om, at når det kommer til borgerinddragelse, skal borgeren føle sig hørt, og borgerne skal også inddrages langt tidligere i en egentlig beslutningsproces. Ellers er muligheden for at føle ejerskab meget lille.

- Vi er nu et skridt nærmere en definition af den vision, der skal danne en egentlig borgerinddragelsespolitik, forklarer Michael Gammelgaard, der er formand for udvalget.

- Borgerne skal ikke bare føle sig hørt. De skal høres. Vi skal nu brainstorme på, hvordan borgerne kan komme ind i processen tidligere, og før toget kører hos administrationen. Førhen havde vi tid til at sove på beslutningerne - den tid findes ikke længere, understreger han.