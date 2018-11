Nyt udeområde på Munkebo Skole: Elever sagde nej tak til de voksnes plan og lavede deres egen

Onsdag indviede Munkebo Skole et nyt ude-område, som eleverne selv har været med til at planlægge. Det blev fejret med flødeboller og sejrsråb.

Munkebo: Onsdag var en glædelig dag på Munkebo Skole. Her skulle udskolingens nye ude-område indvies.

Nogle af eleverne havde allerede taget forskud på glæderne, og der var allerede fuld sving i den nye gynge bag det flotte røde bånd.

- Jeg er fantastisk stolt af at stå her i dag, for det har længe været et stort ønske hos udskolingen at have et mere attraktivt udeområde, indledte skoleleder Tina Nygaard højtideligt indvielsen.

Området er resultatet af et samarbejde med eleverne. Da man havde besluttet at prioritere en sum penge til projektet, lagde "de voksne" ellers et færdigt forslag til området frem for eleverne, og projektet kunne gå i gang med det samme.

- Men elevrådet sagde: Tak - men nej tak. Det er ikke det, vi ønsker, fortæller Tina Nygaard.

Efterfølgende kom elevrådet selv med forslag til områdets udformning og var med til at tilpasse det til den sum penge, der var sat af. Og selvom det tog en smule længere tid end de voksnes plan, har det været det værd.

-Det er superfedt, at vi selv kan bestemme, hvad vi gerne vil have i stedet for, at de voksne skal bestemme det. Vi kommer 100 procent til at bruge det mere, når vi selv har været med til at bestemme det, siger elevrådsmedlem Luii Mehl.