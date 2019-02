Nyt speedway-udspil fra Jan O.: - Hvis de siger nej denne gang, er det viljen, der mangler

Munkebo Speedway Club vil købe baneanlægget af kommunen og selv stå for at forhøje støjvolden. - De kan ikke afvise os med, at det ikke kan lade sig gøre, for vi har kontrakt med et stort entreprenørfirma, oplyser formand Jan O. Pedersen.

Hele problemet for speedwayklubben er, at de skal have forhøjet støjvolden for at leve op til miljøkravene. Det vil de gøre med såkaldt type 2 jord, som er lettere forurenet. Det får man penge for at aftage, så klubben har tidligere præsentere politikerne for et regnskab, der viste, at de både kunne få støjvold og klubhus, ryttergård med mere, uden at det ville koste en krone.

- Tidligere har de afvist os med, at det, vi foreslog, ikke kunne lade sig gøre. Denne gang har jeg brugt mange kræfter på at få bundet enderne sammen, og nu er det hele så gennemdokumenteret, at det argument kan de ikke bruge en gang til, siger Jan O. Pedersen.

Selvom Munkebo Speedway Club den ene gang efter den anden har fået deres ønsker og konstruktive forslag kasseret af kommunen , så forsøger den energiske formand Jan O. Pedersen endnu en gang på at få skabt liv på banen igen. Han har netop sendt et grundigt gennemarbejdet forslag til politikere og forvaltning.

- Jeg har hele vejen igennem det årelange forløb om støjvold følt, at kunne de finde et hul, som kunne gøre det besværligt for os, så slog de ned på det.

Kontrakt med stor entreprenør

- Nu kan jeg fremlægge en kontrakt med det store entreprenørfirma Arkil A/S. De opererer med en indtægt på 9,75 millioner kroner for at aftage jorden og udgifter til anlæg af støjvold på små syv millioner, så der er rigeligt til, at vi kan få opfyldt vores ønske om blandt andet nyt klubhus. Og der er ingen risiko i det, for i det her projekt er der indtægter, før der er udgifter, siger Jan O. Pedersen.

Jan O. Pedersens nye forslag bygger på, at klubben køber baneanlægget af kommunen, så det er klubben selv, der står for at anlægge den forhøjede støjvold.

- Jeg er i kontakt med Esbjerg Motorsport, hvor de i 2014 (det vil sige efter de nye miljøregler) byggede en lignende støjvold. Dog til et noget større baneanlæg. De har helt uden problemer gjort det med type 2 jord. Både Esbjerg Kommune og Esbjerg Motorsport har lovet, at jeg kan få al den hjælp, jeg har brug for, fortæller Jan O. Pedersen.

Set fra Jan O. Pedersens stol er det et supergodt tilbud til kommunen: I kommer af med den bane, I øjensynligt ikke er så glade for. Vi overtager hele herligheden og står for det fremover.