Kerteminde: Gartneriet Skovlunden ApS ved Hundslev holder fast i et overskud, selvom selskabets indtjening i det seneste regnskabsår er faldet.

Virksomheden har for nylig publiceret det nye regnskab for 2018 hos Erhvervsstyrelsen, og heraf ses det, at overskuddet er skrumpet fra 17.999 kroner før skat i 2017 til 8995 kroner før skat i 2018.

Årets bruttofortjeneste, som viser det samlede salg, efter at udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra, var ligesom året før på 1,4 millioner kroner. /mtt