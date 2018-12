Nyt kommunalt udvalg skal øge dialogen

Kerteminde: Med et nyt udvalg med navnet Borgerinddragelsesudvalget vil byrådet udvikle en ny borgerinddragelsespolitik. Udvalget har netop holdt det første møde, hvor Michael Gammelgaard (A), tidligere byrådspolitiker, blev valgt som formand

- Der har længe været et politisk ønske om at inddrage borgerne bedre i det, der sker i deres kommune. Borgerinddragelsesudvalget skal nu være med til at definere og formulere en politik omkring, hvornår det giver mening at inddrage borgerne, og hvordan det gøres på bedste vis, fortæller han.

- Vi skal i udvalget se på, hvordan man kan kvalificere de politiske beslutninger, og vi vil gøre en aktiv indsats for, at man i fremtiden kan øge dialogen med en bredere palette af borgere. Når man føler, man bliver hørt og taget med på råd, så skulle man gerne føle sig tryggere, siger han videre.

Alle i kommunen har haft mulighed for at melde sig til at arbejde i udvalget, der fik 40 ansøgninger. Det er nu op til de udvalgte at udarbejde en vision for, hvordan der kan skabes en bedre borgerinddragelse gennem en foreløbig et år lang proces. I løbet af 2019 skal udvalget arbejde med mål og visioner, og til det henter man gerne inspiration fra andre kommuner, der har haft succes med at arbejde målrettet med borgerdialog og borgerinddragelse.