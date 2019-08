Nyt i boldklubben: KB indleder den første Fynsseriekamp med en fodbolddag for de yngste

Kerteminde: Der står bold på programmet hele dagen, når Kerteminde Boldklub lørdag den 17. august for første gang holder Sommer på Trekanten.

En fodbolddag for alle spillere under 11 år med hoppeborge, fodboldkampe og is til alle tilmeldte.

Der bliver også mulighed for at købe kaffe, te, sodavand, pølser og brød.

Dagen indledes klokken 10 med tale ved formand Steen Jensen og slutter klokken 14, hvor førsteholdet løber på stadion til den første Fynsserie-kamp mod Tarup-Paarup IF. (hynke)