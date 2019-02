Nyt fra FilmFyn: Dansk komediefilm skal optage scener i Kerteminde

Kerteminde: FilmFyn har i dag offentliggjort, at den næste store spillefilm, der skal optages på Fyn, blandt andet skal optage scener i Kerteminde Kommune.

Det drejer sig om komediefilmen "Jagtsæson" af forfatterparret Claudia Boderke og Lars Mering, der blandt andet også står bag Klassefesten-filmene.

Filmen har en række af kendte skuespillere med, og i hovedrollerne finder man Mille Dinesen, Lærke Winther og Stephania Potalivo, der spiller tre veninder, der går til tåkrummende yderligheder i jagten på lykke, venskab og mænd.

Ifølge Film Fyn er filmen gået i optagelse i denne uge.

Filmen vil med FilmFyns investering blive optaget i Kerteminde Kommune, Nyborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Svendborg Kommune frem mod starten af april.

Filmens producer Thomas Radoor glæder sig over filmens fynske locations og udtaler:

- Vi er rigtig glade for at kunne optage Jagtsæson på Fyn. Området repræsenterer et for os perfekt mix mellem by og land, og tilbyder et glimrende samspil i fortællingen om vores tre hovedpersoners komiske kvaler.

Filmen har landsdækkende biografpremiere lige op til efterårsferien den 3. oktober 2019. /mtt