Nyt forslag fra administrationen: Kun Tyrebakken 11 må bygge etagebyggeri

Administrationen i Kerteminde Kommune anbefaler at kommuneplantillægget for området ved Tyrebakken kun skal omfatte Tyrebakken 11, således at det alene er den matrikel, der får mulighed for at bygge etagebyggeri. Teknisk udvalg skal behandle anbefalingen tirsdag.

Kerteminde: Det planlagte bofællesskab på Tyrebakken skal tirsdag tages op på udvalgs-møde i teknik og miljø. Høringsfristen for både det udarbejdede kommuneplantillæg og lokalplanen er ellers blevet udsat til den 28. marts.

Administrationen har allerede modtaget mange høringssvar, inklusive en underskriftsindsamling med over 100 underskrifter, fra borgere i området, der gerne vil have kommuneplantillægget annulleret. Som løsning på dette anbefaler administrationen, at kommuneplantillægget skal snævres ind til kun at omfatte ejendommen Tyrebakken 11, hvor man vil bygge bofællesskab.

Således vil det kun være på den matrikel, at der kan bygges tæt-lav bebyggelse og etagebyggeri, og ikke i resten af rammeområdet.

Den løsning synes Konservatives medlem af udvalget, Lars Ole Valsøe, dog ikke om.

- Jeg synes, det er et meget lille område at lave en kommuneplanændring for, siger han.

- Jeg mener, det vil skabe en form for præcedens, som vi ikke kan styre.

Lars Ole Valsøe er derfor imod forslaget. For hvis man tillader at lave en kommuneplanændring bare for en enkelt grund, skal man så også tillade det næste gang en grundejer vil bygge uden for kommuneplanens rammer?

Han undrer sig desuden over, at punktet er kommet på dagsordenen allerede, og at man ikke venter med sagsfremstillingen for udvalget indtil hørings-perioden er slut.

Udvalget kan på mødet beslutte at indsnævre kommune-plantillægget som administrationen anbefaler. I såfald skal der også udarbejdes et nyt forslag til lokalplan samt foretages en ny miljøscreening, og de nye forslag skal herefter i høring i 4 uger.