Nyt boligområde i Birkende: Første beboer flytter ind på Tave Bonden

Birkende: Det begynder at se ud af noget på "Tave Bondens ager ved Birkende by," hvor et helt nyt boligkvarter er skudt op af jorden. Mandag den 14. januar flytter den allerførste beboer ind på Tave Bonden.

Tave Bonden er nyt område i Birkende med 56 grunde, som Hans Lorenzen, direktør for selskabet Mindegaard Ejendomme ApS, er idémand og initiativtager bag. Virksomheden Milton Huse A/S har netop opført fem dobbelthuse med i alt ti boliger, som nu står klar til indflytning, det er i et af dem, den første beboer nu flytter ind.

Firmaet Futurum fra Middelfart står får udlejningen og har indtil videre oplevet en del interesse for de nye lejeboliger. Både unge, par og pensionister har vist interesse for lejeboligerne - blandt andet flere fra Odense. Den første beboer, der flytter ind, er dog fra Langeskov og har solgt sit hus for at flytte ud i de spritnye lejeboliger.

Det er planen, at der skal opføres yderligere 13 dobbelthuse med 26 boliger til udlejning.