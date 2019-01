Nyt børnehus til 11 millioner vækker glæde i Marslev: - Det er alt, hvad vi har drømt om

Til februar vinker børnene i Marslev farvel til deres nedslidte børnehave fra 1972 og flytter ind i et topmoderne hus til 11 millioner.

Marslev: Det var noget af en dyrebar julegave, der ventede på at blive åbnet, da leder af Marslev Børnehave, Jytte Mehr, for nylig vendte tilbage til jobbet efter juleferien. Kort før jul overtog hun nemlig nøglerne til et nybygget børnehus til 11 millioner kroner. Efter mere end ti års kamp er drømmen om at få det gamle nedslidte fra 1972 erstattet med et nyt og tidssvarende endelig blevet til virkelighed, og det var en tydeligt begejstret leder, der for nylig viste pressen rundt: - Masser af lys og kvadratmeter. Er det ikke bare flot?

Marslev Børnehus Den gamle Marslev Børnehave er bygget i 1972 og meget nedslidt. Under budgetforliget 2017 afsatte byrådet derfor 11,5 millioner til at bygge et nyt børnehus med fire vuggestuepladser og 48 børnehavepladser som en tilbygning til Marslev Skole. I januar 2018 blev det første spadestik taget, og i februar 2019 flytter de første børn ind. OBH-Gruppen står for byggeriet.

Jytte Mehr, der er daglig leder af Marslev Børnehus er godt tilfreds med resultatet, og hun glæder sig til at flytte ind om en lille måned. Foto: Helle Kryger

Diskolys på scenen Gulvene er lyse, lofterne hvide og vinduespartierne store. Væggene er "nye nordiske" med sine lyse trælameller, der er diskoscene til børnene, pædagogisk køkken og flere forskellige mødelokaler til de voksne. Smarte hæve-sænke-pusleborde i både vuggestue og børnehave og døre til samtlige toiletter. Den rene luksus i forhold til hokus-pokus-huset, som de kommer fra. Hvor børnene må nøjes med at trække et gardin for toiletbåsen, hvis de ønsker privatliv, og hvor pædagogerne må slå en aluminiums-trappestige op, så de yngste børnebørn selv kan kravle op på puslebordet. Det 450 kvadratmeter store børnehus er i løbet af 2018 blevet opført som en tilbygning til Marslev Skole. Her er plads til fire vuggestuebørn og 48 børnehavebørn. 1. februar flytter de mindste ind som de første. Jytte Mehr nærstuderer de moderne trælameller på væggene: - Hvordan får vi mon hængt børnetegninger op på dem her? Arkitekten talte om en måde. Nå, det må vi lige få spurgt om. Moderne arkitektur eller ej. Børnetegninger skal der være plads til. - Her kan vi tænde et spotlys i forskellige farver. Det skal børnene nok blive vilde med, fortæller Jytte Mehr og demonstrerer med et let touch på væggen, hvordan hun sætter lys på en scene i rummet. Et spotlight i alle regnbuens farver dekorerer den hvide væg. Blå, grøn, lilla og gul. Der er en scene til både store og små.

Marslev Skole er ny bygget til med et topmoderne børnehus på 450 kvadratmeter. Til februar rykker de første børn ind i de nye rammer. Foto: Helle Kryger

Egen indgang til børnene Loftlyset blinker lidt i nogle af rummene, der mangler beklædning på facaden, og håndværkere går stadig rundt ude og inde. I mellemtiden pakkes flyttekasserne længere nede af vejen. - Vi glæder os til at flytte ind. Det er store rum, og vi skal til at tænke på en anden måde, for de møbler, vi har i det gamle børnehus, er ikke noget, der kan stå midt i rummet, så vi har været ude og købe nogle rumdelere, fortæller Jytte Mehr. - Her er den officielle hovedindgang. I Marslevs egen orange farve. Men i dagligdagen kommer børn og forældre ind omme fra legepladsen og gennem garderoberne, så vi ikke får al den trafik gennem fællesrummet. Vi får nogle dejlig store garderober. Det har vi savnet i mange år, fortæller Jytte Mehr. Et nærmere kig på hoveddøren afslører, at børn anno 2019 ikke bare nøjes med et håndtag i børnehøjde. Nej, de har naturligvis deres helt egen dør. Hovedindgangen er derfor udstyret med både en lille dør til børnene og en stor til mor og far. Legepladsen uden for er stadig en mudderpøl her i januar. Den bliver indhegnet, men når desværre ikke at blive færdig til indflytningen, fortæller den daglige leder.

En scene med farverigt spotlys for både de store og små skal nok blive et hit hos børnene.Foto: Helle Kryger

Børn anno 2019 nøjes ikke med et håndtag i børnehøjde, nej de har da deres helt egen dør i indgangspartiet. Foto: Helle Kryger

Der er god plads, masser af lys og varme fra gulvradiatorer i garderoberne. Praktisk.Foto: Helle Kryger

Det store fællesrum har også et "pædagogisk køkken." Her kan børnene være med i madlavningen, og der kan lukkes af for afdelingen, så en mindre gruppe kan arbejde i fokuseret med et projekt. Foto: Helle Kryger

Hvordan hænger man egentlig børnetegninger op på sådan en moderne væg?Foto: Helle Kryger