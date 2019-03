Nyt børnehus i Munkebo udskudt til 2021

Men meget tyder på, at børn, forældre og ansatte må væbne sig med tålmodighed lidt endnu. Ventetid på en ny lokalplan for området forsinker projektet til 2021.

Munkebo: Det haster lidt med at få bygget et nyt børnehus i Munkebo. Rammerne er slidte, og pladsen er trang i daginstitutionen Columbus, og der er også trangt i de midlertidige pavillioner, kommunen har stillet op til børnene fra den skimmelramte børnehave Solbakken.

Meget handicapvenlig

Tegningerne ligger ellers klar til et splinternyt børnehus i Munkebo, og man har forsøgt at inddrage en række af de ønsker, der kom frem ved et indledende dialogmøde i 2018.

Blandt andet en nytænkende indvendig rampe, der vil sætte den nybyggede daginstitution i front med hensyn til tilgængelighed. Problemet er bare, at rampen fordyrer projektet med 2,6 millioner kroner.

Grunden, hvor den nye institution skal opføres, skråner nemlig, og derfor har arkitekten fået lov at tænke kreativt med både en udvendig og en indvendig rampe.

- Den indvendige rampe indeholder nogle meget spændende muligheder for pædagogik. Blandt andet nogle huler, hvor børnene kan fortrække, hvis de ønsker ro, fortæller daginstitutionsleder i Munkebo, Jesper Hempler.

Der er sat 30 millioner af til at opføre børnehuset, Jutta Lundqvist håber dog, at politikerne alligevel kan finde pengene til den indvendige rampe, nu hvor projektet alligevel er forsinket:

- For at budgettet kunne holde, blev det foreslået, at den indvendige rampe blev blev pillet af, men jeg synes, vi skal arbejde videre med, om vi kan få politisk tilslutning til at få den med alligevel, siger hun.

Håbet er, at Munkebos nye daginstitution kan slå dørene op i august 2021.