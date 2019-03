Nye retningslinjer for skiltning: Nu bliver der plads på fortovet

På tirsdag har teknisk udvalg et nyt sæt retningslinjer for skiltning i Kerteminde på dagsordnen

Kerteminde: Vi kender det alle sammen: At sik-sakke sig hen ad Langegade mellem diverse skilte og udstillede varer.

Men det skal fremover blive meget nemmere at komme frem og tilbage - i hvert fald, hvis teknisk udvalg godkender oplægget til et sæt nye retningslinjer "for brug af offentlig vejareal i forbindelse med detailsalg" - eller på godt dansk - de handlendes brug af fortovet.

Det er en arbejdsgruppe med repræsentanter for Cityforeningen, Seniorrådet, Handicaprådet og Bevaringsforeningen samt medarbejdere fra forvaltningen, der har strikket det nye sæt regler sammen.