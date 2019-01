Nye forpagtere på Restaurant Sejlklubben vil satse på en god bøf, en god fisk og god service

Kerteminde: - Vi regner med at åbne den 1. marts. Men til dem, der lige kommer forbi i weekenderne, har vi altid en kop kaffe og et stykke brød, vi går her jo alligevel og sætter på plads og i stand, lover John Carlsen, der sammen med sin hustru Lene har overtaget forpagtningen af restaurant Kerteminde Sejlklub.

Parret blev valgt ud blandt de ikke så helt få, der bød ind på forpagtningen efter at have læst i avisen, at den blev ledig. Det er da også et par med masser af erfaring i bagagen, der er klar til at tage fat.

- Jeg blev udlært som kok i 1982 og Lene er tjener. Vi har arbejdet sammen som selvstændige i mange år, blandt andet har vi drevet Kratholm i Bellinge og for mange år siden Mågen i Assens, fortæller John Carlsen.

- Og det jeg er god til, det er god traditionel mad med et pift af det moderne. Jeg lægger altid vægt på gode råvarer, og jeg bruger så vidt muligt de lokale. Så forvent en god bøf, en god fisk og en god service.

Netop det med servicen gav sidste år Restaurant Sejlklubben nogle skrammer. Men det har ikke skræmt John og Lene Carlsen.

- Jeg håber, at folk vil give stedet en ny chance, for det fortjener det, og jeg er sikker på, at vi kan leve op til det, så vi kan få genoprettet tilliden og restaurantens gode rygte, understreger den nye forpagter.