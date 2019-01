Nye danskere skal udvide deres kulturelle horisont i Kerteminde

- Det er fantastisk, at Spar Nord Fonden har valgt at støtte vores ansøgning til "Kultur på Ny" målrettet nye danskere. Bevillingen giver solidt fundament til at få den resterende fondsfinansiering på plads, så projektet forhåbentlig kan sættes i gang i anden halvdel af 2019, siger leder af Johannes Larsen Museet, Mette Ladegaard Thøgersen, i pressemeddelelsen.

Et sanseligt frirum

- Netop det at være i familie med Spar Nord Fonden og dermed have mulighed for at samarbejde om lokale givende projekter, giver rigtig god mening. Det er helt naturligt, at vi engagerer os i den egn, som vi er en del af - både som lokal bank og som borgere, der mener at oplevelser, idræt og kultur er meget vigtigt - akkurat som det at have transportmuligheder og gode institutioner i vores nærhed, siger direktør for Spar Nord Odense, Uffe Staal Knudsen.

Læringen i projektet finder sted på Johannes Larsen Museet og dets omgivelser, og "Projektet vil med andre ord danne ramme om et kreativt og sanseligt frirum, der taler til fordybelse, rummelighed og nærvær," står der i pressemeddelelsen.