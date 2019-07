Kerteminde: Pernille Gram og Inger Mehl bestyrer i år Sildekroen ved årets havnefest i Kerteminde. De to kommer med nye tanker og ideer.

- Vi sætter alle sejl til for at folk flytter deres forfest fra haven til havnen. Vi har sørget for, at man kan spille beer pong, kort og rafle, og er man hurtig er der også plads i det nye loungeområde, fortæller de to nye krobestyrere.

Musikken er lagt i hænderne på Anton og Vito, To Kolde fra Kassen, Holmen Hustlers, Mads Martinussen og Sort Snak.