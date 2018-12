Ny vej navngivet i Langeskov

Langeskov: Midt i en sparetid, hvor der er langt mellem de politiske-snapse, har miljø- og teknikudvalget besluttet, at en ny vej i Langeskov skal hedde Børsmosen.

- Det er et af de store privilegier, at vi får lov til sådan noget her, siger formand for miljø- og teknikudvalget, Jesper Hempler.

Børsmosen var et af flere navne, som ejeren af vejen havde foreslået til udvalget.

Den nye vej, der er blind, kommer til at gå fra Børsmosevej ved Langeskov Skole og ind til den nye udstykning med 14 udlejningsejendomme.

- Det er jo en lidt subjektiv vurdering, men vi synes, det var det navn, der var umiddelbart mest passende, siger Jesper Hempler.

Ejeren havde også foreslået, at vejen kunne hedde: Skolestien, Børsmosebakken eller Børsmoselunden.

- Vi sad da og spøgte med, om vi skulle finde på noget helt andet, men der er nogle strikse regler for, hvad man må kalde veje. For eksempel, hvis man vil opkalde dem efter personer, så skal de have været død i flere år og have haft en betydning for området - der faldt mit eget navn ud, fortæller Jesper Hempler med et grin.