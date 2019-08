Ny tegneserie-stribe i Kerteminde Ugeavis: 'Kerteminde Damerne' skal nu sprælle på avispapiret

Kerteminde: "Kerteminde Damerne" er en tegneserie-stribe, der oprindeligt udspringer fra et foto.

To damer under hver deres tørrehjelm - den ene var Trine Høgh, og den anden var hendes veninde.

Trine Høgh blev meget glad for det billede, og det var andre omkring hende også.

Trine Høgh har sin egen frisørsalon på Odensevej, hvor hun tager imod kunder, men hvor hun også kører ud fra og tager hjem og klipper kunderne i deres egne hjem.

Derfor kan man ikke bare lægge vejen forbi og bestille en tid, for Trine Høgh er ikke fast i sin salon, men tager imod tidsbestillinger over telefonen.

Udover at være frisør kan hun også godt kan lide at slå sig løs som tegner og billedkunstner. Hun prøvede derfor at tegne damerne på billedet, og pludselig fik de liv og skulle ligesom ud og opleve verden, fornemmede hun.

- Kerteminde Damerne har været til yoga sammen og fortæller om deres oplevelser, fortæller Trine Høgh med smil.

Fra nu og de næste fem uger vil læsere af Kerteminde Ugeavis kunne granske damernes gøren og laden, når striben bringes i avisen.

Kerteminde Ugeavis har nemlig aftalt med Trine Høgh, at hun samlet leverer seks striber med damerne.

- De kan finde på hvad som helst. Jeg har en fest med dem, og jeg morer mig virkelig med at tegne dem, forklarer tegneren, der også gerne sparrer med en veninde, når hun tegner damerne.

- Jeg er meget inspireret af hende.

"Kerteminde Damerne" tager udgangspunkt i de begivenheder og den verden, der omgiver dem - også lokalt.