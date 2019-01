Ny skoleundersøgelse: Nymarken i top, Munkebo i bund

Jutta Nielsen, formand for børne- unge- og uddannelsesudvalget, glæder sig selvsagt først og fremmest over Nymarkens meget fine placering og ærgrer sig over Munkebos dårlige placering.

Undervinsingseffekten er et tal, der viser, hvor meget eleverne har lært i løbet af 10. klasse, sammenholdt med, hvad man kunne forvente, at de skulle lære. Den forventede læring beregnes ud fra deres karakterer ved afgangsprøven i 9. klasse sammenholdt med deres socioøkonomiske baggrund. Det vil sige at børn fra velbjergede hjem i Gentofte ikke sammenlignes direkte med elever fra en fattig Lollands-kommune.Eller som ministeriet selv forklarer det: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har gennem en årrække beregnet såkaldte socioøkonomiske referencer for grundskolerne i Danmark. Disse tal sammenstiller elevernes præstationer ved afgangsprøverne i 9. klasse med et udtryk for elevernes socioøkonomiske baggrund. Den socioøkonomiske baggrund hos afgangseleverne på de enkelte skoler omsættes her til et udtryk for forventede karakterpræstationer ved afgangsprøverne, givet at skolen giver eleverne et gennemsnitsligt fagligt løft set i forhold til et større antal socioøkonomiske karakteristika. På nogle skoler leverer eleverne rent faktisk bedre afgangsresultater end forventet, og man kan da tale om, at skolen har en positiv undervisningseffekt. På andre skoler gør det modsatte sig gældende.

Tager det ikke råt for usødet

- Men når det er sagt, så er jeg også lidt betænkelig ved at rangdele skolerne på den her måde. Der kan være alle mulige årsager til resultaterne. Jeg vil ikke bare tage den råt for usødet. Og den her måling kan heller ikke stå alene. Den skal sammenholdes med alt det andet, der måles på, siger hun.

- Nu skal vi politikere til at snakke om, hvad vi kan bruge undersøgelsen til, for vi kan jo ikke bare bruge den til at sige, at undervisningen lykkes det ene sted og ikke det andet.

Men hensyn til Munkebo Skoles kedelige resultat glæder Jutta Nielsen sig over, at man netop har set en anden undersøgelse vise, at trivslen er blevet væsentlig forbedret.

- Det er rigtigt godt, for trivslen betyder meget for indlæringen. I det hele taget er man på Munkebo Skole meget opmærksomme og har sat ind med mange gode tiltag. Jeg tror, at det vil kunne ses på den næste undersøgelse. Den her er jo fra 2016-17, og der er sket meget siden da.