Ny sæson i Café Blæksprutten: Frivillige klar til at hjælpe

Munkebo: Café Blæksprutten, som holder til i Sundhedscentret i Munkebo, sætter som noget nyt fokus på pårørende til borgere med senhjerneskade og/eller demens.

Café Blæksprutten er en café for hjemmeboende borgere med demens eller senhjerneskade samt deres pårørende.

Demenssygdomme udvikler sig over tid. Ikke kun den syge, men også de pårørende må løbende forholde sig til de mange ændringer, der sker.

For mange pårørende kan det være opslidende at tage sig af en dement ægtefælle eller forældre. Bekymringer, tvivl og usikkerhed opstår let, og der er risiko for stress og depression.

I Ældresagen har man gode erfaringer med frivillige, der støtter pårørende. Derfor vil Café Blæksprutten gerne have spredt budskabet om, at man også forsøger at være et fristed for de pårørende til senhjerneskadede eller demente.

Café Blæksprutten er startet igen efter sommerferien, og der er plads til flere. Kontaktperson er Aase F. Nielsen fra Munkebo på telefon 40736888.