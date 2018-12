Kerteminde: Der kom ikke mange bemærkninger til kommunens forhøring om en ny lokalplan for Kertemindes bymidte - muligvis fordi den ikke blev voldsomt opreklameret. Tre svar blev det til, men mere skal der heller ikke til, før man kan se en markant uenighed tegne sig. En uenighed om bebyggelsesprocent.

I debatoplægget i forhøringen oplyser kommunen, at man forventer at sætte bebyggelsesprocenten i den centrale del af Kerteminde bymidte til 180%, hvor tallet i den bevarende lokalplan fra 2003 er 100%.

Det har fået Steen Ørsted til at reagere: En tilvækst på 80%, synes jeg, lyder af vildt meget.

Den modsatte reaktion er kommet fra Jens Peter Henriksen, DS Boliger: Vores forslag er en bebyggelsesprocent på 180 og i særlige tilfælde højere, afhængig af blandt andet den konkrete bebyggelse og areal og sammenhængen med naboejendomme.

Jen Peter Henriksen foreslår desuden, at kravet om friarealer reduceres fra 25 til 15%, og at det skal være muligt at regne altaner som friareal.

For bevaringsforeningen går formand Karin Meisl ikke i detaljer, men tilslutter sig ideen om at gennemgå den bevarende lokalplan med henblik på at opdatere utilsigtede stramme krav - dog således at intentionen om at bevare midtbyen fastholdes./ström