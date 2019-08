Ny journalistpraktikant i Kerteminde: - Jeg er ikke bange for at begå fejl

Nordøstfyn: 24-årige Jakob Ebbekær er fra 1. august Kerteminde-redaktionen nye journalistpraktikant.

Han skal være på redaktionen de næste seks måneder.

Jakob Ebbekær tager journalistuddannelsen på Syddansk Universitet i Odense, og Kerteminde er det første sted, han skal være i sin etårige praktiktid på Fyens Stiftstidende.

Den nye journalistpraktikant, der oprindeligt stammer fra Aalborg, betegner sig selv som udadvendt og nysgerrig.

- Og jeg er ikke bange for at begå fejl, understreger han og fortæller, at han godt kan lide at udfordre sig selv.

Det var en udfordring for ham, da han flyttede fra Aalborg til Odense og ikke kendte nogen.

- Det kom jeg dog hurtigt til, og jeg fik også gode venner på mit studie.

Nu står han over for en ny udfordring, når han skal til at skrive om et område, som han reelt ikke kender endnu.

- Det er dog en udfordring, der passer mig godt. Det passer mig godt at skulle prøve mig selv af, forklarer han og fortæller, at han efter at have fået en tur rundt i Kerteminde kan konstatere, at han er endt i en "relativ flot og hyggelig by."

Jakob Ebbekær kan lide at møde mennesker, og han kan lide at skrive. Derfor synes han, at journalistuddannelsen passer perfekt til ham. Han har ellers været en tur omkring et danskstudie på Aalborg Universitet, men der fandt han hurtig ud af, han ikke skulle blive hængende.

I sin fritid spiller han fodbold, og han har også tidligere været træner for ungdomshold i Dalum IF, men lige nu er trænergering sat på standby.

- Jeg skal lige finde ud af, om jeg har tid til at være træner ved siden af, at jeg er i praktik på avisen, forklarer han.

Har du en god historie, kan du kontakte Jakob Ebbekær på mail jaean@jfmedier.dk eller telefon 65455314.