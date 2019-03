Ny genbrugsshop åbner i Munkebo: Sælg dit genbrugsguld

Munkebo: Lej en reol for en måned, og vi hjælper med at sælge dit genbrugsguld.

Sådan nogenlunde lyder konceptet bag Retroluxx, en ny genbrugsbutik, der er på vej i Munkebo Bycenter.

Heidi Hansen har efter flere år hjemme fået lyst til at åbne butik igen:

- For 15 år siden havde jeg en butik med brugt børnetøj i Søndergade inde i Odense. Nu er børnene blevet så store, så da jeg så, der var et ledigt lokale i bycentret, fik jeg lyst til at komme lidt ud igen, fortæller hun.

Konceptet bliver det samme som i Odense. Reoler til udlejning:

- Der bliver 21 reoler, og så lejer man en reol for en måned af gangen, hvor jeg hjælper med at sælge tingene på den, siger hun.

Retroluxx rykker ind på 117 kvadratmeter fordelt på fire rum, og der er allerede venteliste til hyldepladserne.

Varerne bliver en blanding af eksempelvis retro-genbrug og finere porcelæn, men ikke dyrebare antikviteter. Du kan allerede nu se noget af udvalget på hjemmesiden "Retroluxx.dk."

Retroluxx åbner 1. maj klokken 12.00.