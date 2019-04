Ny gårdbutik: Sommers Køkkenunivers flytter ind på Lundsgaard

Pernille Sommer, der bor i Måle, elsker mad og madlavning. Den kærlighed har hun i fem år dyrket i sin butik Sommers Køkkenunivers i Odense. Den er nu lukket og fra på lørdag den 6. april skal man til Lundsgård Gods for at handle i køkkenuniverset. Det er blevet en gårdbutik i et hjørne af den store avlsgård.

Kerteminde: - Det er en drøm, der går i opfyldelse: At skulle være med til at løfte det her skønne sted. Jeg kan simpelthen ikke være mere heldig. 52-årige Pernille Sommers brede smil understreger ordene: Hun er bare så lykkelig for, at hun på lørdag genåbner sit Sommers Køkkenunivers i en gårdbutik i højre hjørne på den den store avlsgård ved Lundsgaard Gods. I fem år har hun drevet sit køkkenunivers på en central placering ved Brandts Klædefabrik i Odense. Den butik er nu lukket, og fra på lørdag er det i stedet kerteminderne, der har hurtigt adgang til butikken med skønt køkkenudstyr og lækre delikatesser. - Jeg har sådan en god fornemmelse af, at nu er jeg kommet hjem, siger hun.

Plads til at gå i dybden Pernille Sommer har i mange år boet i Kerteminde, og for to år siden flyttede hun til Måle. - Min tilknytning til Kerteminde er gammel. Jeg er uddannet tjener, og for 25 år siden startede jeg på Rudolf Mathis. Nu er jeg tilbage på restauranten, denne gang i køkkenet, hvor jeg skal arbejde to-tre dage om ugen. Og hver weekend, samt når der sker noget på gården, så har jeg åbent i gårdbutikken. Så nu er det ligesom om, jeg er kommet hjem med det hele, fortæller hun. Egentlig var hun godt tilpas med sin placering i Odense, men der manglede alligevel noget. - Da Vini Iuel fortalte om den gårdbutik, de gerne ville have gang i, tænkte jeg, at det er da det, jeg skal. For uanset den gode placering i Odense, så savnede jeg plads til at gå i dybden med tingene. Den plads er der her, hvor både gårdplads og høstgildesal kan inddrages, når der er behov for det. For Pernille Sommer vil mere end bare sælge varer, hun vil også gerne dele sin kærlighed til maden og udstyret og dele sin viden. Så man kan se frem til både kurser, demonstrationer og foredrag om alt fra eksotiske spiritusser til syltede jordbær. Og hun ser desuden frem til et tæt samarbejde med Café Agnes om forskellige arrangementer.

Passion for god mad Da hun startede butikken Sommers Køkkenunivers for fem år siden, var det den store passion for god mad, der drev hende. - Jeg er gammel foodstylist. Det vil sige sådan en, der anretter maden til fotografering til kogebøger, reklamer, emballager og den slags. Og lige så meget, som jeg elsker den gode mad, elsker jeg også at have godt udstyr, når jeg laver maden, og at anrette den indbydende, når den skal serveres. Det hele skal hænge sammen, så det går op i en højere enhed, forklarer hun. Derfor finder man i Sommers Køkkenunivers alt fra knive, grydeskeer og gryder i en lækker kvalitet og af mærker, man ikke finder andre steder. - Jeg sælger for eksempel stegepander af det franske mærke De Buyer og lertøj fra Pottemageren i Faaborg - der ganske vist nu bor i København, fortæller hun. Og der er flettede kurve og forklæder i læder, gryder i støbejern og emalje og meget, meget mere.

Lundsgaard-delikatesser Og så er der delikatesserne: franske oste, og italienske lækkerier fra firmaet Made by Mama, herunder ægte parmesan og hjemmelavede olier. Sommers køkkenunivers vil også være leveringsdygtig i blandt andet frø til køkkenhaven og økologiske krydderier. Og så selvfølgelig lokale delikatesser fra Rudolf Mathis og fra Lundsgaard Gods. - Jeg kommer til at sælge økologisk mel fra Lundsgaard, og deres spiritus, når den produktion kommer i gang. Og det er bare begyndelsen, for vi - Vini og Rudolf Iuel, Café Agnes og jeg - skal have udviklet flere Lundsgaard-delikatesser, der kan komme på hylderne.