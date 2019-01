Ny formand for Red Barnet Kerteminde: Steen skal nu kæmpe for børnene

64-årige Steen Hjorth Andersen fra Munkebo skifter formandskasket fra Stafet for Livet Kerteminde til Red Barnet Kerteminde. Her afløser han Marianne Andersen.

- Vi skal på basis af en sund økonomi sørge for, at der bliver udviklet forskellige aktiviteter til børnene og deres familier. Så det skal vi have fundet nogle gode ideer til.

Derfor ser Steen Hjorth Andersen det også som en opgave at sørge for, at Red Barnet Kerteminde bliver udviklet og udvidet.

- Jeg har et stort hjerte for børn. Børn og unge er pressede i dag, og der er mange trængte familier. Kerteminde Kommune er ikke nogen undtagelse, fortæller den nyvalgte formand, der selv er gift, har tre børn og et barnebarn.

Steen Hjorth Andersen er nemlig valgt som formand for Red Barnet Kerteminde, og han glæder sig til at tage fat på en ny hjertesag.

Nordøstfyn: Sidste år stod han for tredje år i træk i spidsen for Stafet for Livet Kerteminde, da det fandt sted for syvende gang i Munkebo.

Hellere mennesker end natur

For Steen Hjort Andersen har det altid været vigtigt at gøre noget for andre mennesker.

- Jeg har arbejdet med IT, så det har slet ikke noget at gøre med varme hænder, smiler han og fortæller, at han tidligere har været formand for en kristen ungdomsorganisation i Kolding, hvor han stod i spidsen for 30 frivillige, som hjalp 200 unge mennesker.

Senest har han så med Stafet for Livet Kerteminde kæmpet for at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse.

- Jeg vil nok hellere gøre noget for mennesker, end jeg vil gå ind i en sag omkring naturgenoprettelse. Det vil slet ikke være noget for mig, konstaterer han.

På sprogskolen i Munkebo kommer han også som frivillig for at tale med flygtninge og indvandrere, så de træner at tale dansk.

- Jeg har altid været meget projektorienteret. Jeg kan godt lide at arbejde med deadlines og sætte skibe i søen.

Han glæder sig også til at kunne holde sommerferie nu. Stafet for Livet Kertemindes arrangement har nemlig ofte fundet sted i lige den periode, hvor han normalt har holdt sommerferie.