Ny formand for Kirsebærfestivalen: Erik flyttede til Kerteminde i september

Den nye formand for Kirsebærfestivalen er også nytilflytter til Kerteminde Kommune, men han har haft sin gang her i mange år.

Kerteminde: Mandag aften kunne Foreningen for Kunst og Kultur på Kertemindeegnen fortælle, at der var fundet en ny formand for bestyrelsen for Kirsebærfestivalen i Kerteminde. Dermed er festivalen, som man ellers var bange for at måtte aflyse i 2019, reddet.

Den nye formand er pensionist Erik Heilmann Jørgensen, og det er ikke kun i bestyrelsen, han er ny. Han er faktisk også nytilflytter til Kerteminde.

For nylig solgte han og hans kone huset i Seden, hvor de har boet i 48 år og flyttede 1. september til Kerteminde. Her bor de nu i et hus på Lillestranden. Huset har de overtaget efter hans svigerforældre.

- Jeg har tilknytning til Kerteminde i og med, at vi har haft sommerhus ved Gabet i 50 år. Her har jeg i 32 år været formand for Gabets Sommerland Grundejerforening, fortæller Erik Heilmann Jørgensen.

- Jeg har ikke haft tilknytning til Kirsebærfestivalen før - ikke udover at være der som gæst.

Nu er sommerhuset også solgt, og huset på Lillestranden er blevet totalt moderniseret.

- Så er der ikke så meget, jeg skal gå og vedligeholde. Det har gjort, at der blev lidt tid til overs, fortæller han.