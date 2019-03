Ny forening løfter Gastrodag på Munkebo Bakke

Munkebo: For dem som har været i Munkebo de seneste par år er Gastrodag arvtager efter den populære Høstfest på Munkebo Bakke.

Nu er dagen på vej igen, da en gruppe bag Gastrodag i januar var samlet over en kop kaffe og talte om, hvad der skulle ske i 2019, lyder det i en pressemeddelelse.

Opbakningen var så stærk, at der blev dannet en Forening for Gastrodag, nu godkendt med CVR-nummer og med Claus Christensen som formand og Linda Jonsen fra Familiegården i Revninge som næstformand. Førstnævnte er godt kendt i lokalsamfundet, som områdets lokale brygmester for Munkebo Brewery og det økologiske laboratorie CooLAB. Sammen med Gitte Grønning, Simon Ugilt, Iben Christensen og Frank Mostrup er de enige om, at den smukke bakke fortsat kan tiltrække unge og gamle, kvinder og mænd og ikke mindst de lokale vikinger til fest, mad og musik.Vil du gerne være frivillig den sidste lørdag i august, har du en god idé, kan du bruge en stand eller vil du være sponsor, så kontakt foreningen på mail gastrodag@gmail.com.

Foreningen findes også på Facebook.