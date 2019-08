Ny forening i Munkebo søger hjælp til at skabe liv på bakken

Munkebo: Da Bakkegården er revet ned, og Den Selvejende Institution "Munkebo Bakke" i sin tid blev skabt for at udvikle gården, nedlægger institutionen sig selv. Det fortæller formand Troels Nielsen:

- Vi giver ikke op. Men forudsætningerne er ændret. Formålet var at udvikle gården, og den er der jo ikke mere. Og vi kan se, at der nok ikke kommer den store forkromede løsning for bakken foreløbig, så længe Østfyns Museer graver deroppe. Derfor mener vi, det kan klares i foreningsregi.

Torsdag den 29. august klokken 16 er alle, der ønsker at gøre en positiv forskel for Munkebo Bakke derfor inviteret til informationsmøde i Munkebo Kulturhus. Umiddelbart efter vil der være stiftende møde for den nye forening.

Der er nok at tage fat på for Munkebo Bakkes Venner, fortæller Troels Nielsen:

- Formålet vil være at gøre en positiv forskel for Munkebo Bakke og gøre det til et attraktivt område for mennesker at mødes. Vi har et klart formål om at få det info-hus op at stå. Der mangler stadig 150.000 kroner, som skal søges hos fonde. Måske er der også nogle nye mennesker, som kan se nogle nye muligheder i området, fortæller han.

Omtalte info-hus er dog ikke kun til infotavler. Planen er, at det skal indeholde et toilet, der kan erstatte den mobile toiletvogn, som kommunen foreløbig har stillet op.

Også den har Troels Nielsen været med til at kæmpe for.