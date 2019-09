Munkebo: Munkebo Bakkes venner er en ny forening, der afløser Den Selvejende Institution Munkebo Bakke, hvor hovedformålet var at bakke op om Bakkegården. Da den nu er nedlagt, blev det nødvendigt med en ny forening og en ny målsætning.

Der bliver mulighed for at melde sig ind i den nye forening for alle, der er interesserede i at være med til at komme med ideer og støtte de gode historier og oplevelser på Munkebo Bakke.

Bestyrelsen i den nye forening Munkebo Bakkes Venner består af: Formand: Jesper Bahne. Kasserer: Niels Jørgen Kirkebæk. Sekretær: Elsebeth Lund Nielsen. Bestyrelsesmedlem: Kaj Jørgensen. Bestyrelsesmedlem: Henning Rasmussen. Suppleant: Hans Jørgen Rasmussen.

Bestyrelsen oplyser, at den er trukket i arbejdstøjet og kommer med en udmelding efter Fjordens Dag og Stafet for Livet.