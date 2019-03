Ny ejer af livsstilsbutik i Kerteminde: - Jeg traf en hurtig beslutning

- Jeg har i nogen tid drømt om at være selvstændig, og da jeg så på facebook så, at den her lækre butik var til salg, så tænkte jeg: Den vil jeg have. Det var sidst i januar, men alting er gået perfekt, og det er jo bedre båd for sælger og for mig, at det skal være lukket så kort tid som muligt, siger Nicoline Tams om sin store og hurtige beslutning.

Fortsætter stilen

Nikoline Tams er fra Odense, og hun har selvfølgelig været på besøg i Kerteminde, blandt andet for at spise is, og hun havde også lagt mærke til Hecter med de lækre varer, men hun havde faktisk aldrig nået at besøge den.

- Men jeg var slet ikke i tvivl, for de varer, der hidtil har været i butikken, er lig den stil jeg også godt kan lide. Så selvom der selvfølgelig vil blive flyttet rundt og nok også suppleret med nogle nye varer, så vil folk sagtens kunne genkende butikken og varerne, lover Nicoline Tams.

Det var Sanne Johansen, der for to år siden åbnede livsstilsbutikken efter et sygdomsforløb, der vendte op og ned på hendes liv. Butikken skulle have været et frirum, hvor hun kunne vende tilbage til arbejdslivet. Desværre viste det sig, at Sanne Hecters helbred ikke kunne hamle op med de krav, der stilles til ens selvstændig. Men hun nåede med sin sikre smag at skabe en butik, der fik en trofast kundekreds.