Ny cykelsti er mørk og uhyggelig: Landsby kæmper for at få lyset tilbage

Hverken skolebørn eller hundeluftere føler sig trygge på nyanlagt cykelsti imellem Rønninge og Langeskov.

Rønninge: De bor ude på landet og så alligevel tæt på det hele. Sådan cirka lyder forklaringen nok på, at næsten alle huse i den lille landsby Rønninge syd for Langeskov er fyldt med overraskende mange børnefamilier. Der er kun to kilometer til den nærmeste folkeskole, cirka det samme til motorvejen og endnu mindre til indkøbsmulighederne i centrum af Langeskov. I sommer åbnede en legeplads midt i landsbyen, som borgerne skabte i fællesskab. Ja, faktisk burde de være godt tilfredse derude på kanten af kommunegrænsen. Alligevel er der ét stort problem, som i øjeblikket fylder rigtig meget i den lille by. En nyanlagt cykelsti på 250 meter, som opsluger cyklister og hundeluftere i disse måneders totale vintermørke. - Den er rigtig klam at cykle på. Når det er mørkt, kan man ikke se, om der kommer nogen gående forfra, eller hvornår vejen drejer, så jeg er ikke så tryg ved at cykle der selv, fortæller 17-årige Anne Ziefeldt Jensen fra Rønninge. Hun har flere venner boende i Langeskov, men cykelstien, som egentlig skulle fungere som bindeled mellem Rønninge og det velbelyste stisystem i nybyggerkvarteret Bakkegårds Allé i Langeskov, er i stedet blevet en utryg barriere. - Min søn på ni år skal begynde at cykle selv i skole efter sommerferien, og jeg frygter, at han trækker ud på kørebanen, som går parallelt med stien i stedet for. Her må bilerne køre op til 80 kilometer i timen, fortæller Lars Ziefeldt Jensen.

- Der har tidligere været gadebelysning på hele Stavnsagergyden, men det blev fjernet, da man lavede cykelsti. Uden at der er kommet noget op siden. Der er ikke noget godt argument for ikke at sætte lys på stien. Man vil jo også gerne have flere skolebørn til at cykle. Arnold Hjære Jensen, Rønninge Lokalråd

Cykelstien er en del af en skolevej, der passerer fra Rønninge, langs med Stavnsagergyden og gennem nybyggerkvarteret Bakkegårds Allé i Langeskov.Grafik: Mikkel Damsgård.

10 lygtepæle kan løse problemet Rønninge Lokalråd er derfor gået til kamp for mere lys på strækningen. De har samlet 180 underskrifter, formuleret et projekt og indsendt det til kommunen. - Vi forstår ikke, at der på strækningen over Bakkegårds Allé er stibelysning med lamper med 25 meters mellemrum, mens der på de sidste 400 meter mellem Bakkegårds Allé og Rønninge intet er. Det vil vi meget gerne have lavet om på, fortæller Arnold Hjære Jensen fra lokalrådet. - Der har tidligere været gadebelysning på hele Stavnsagergyden, men det blev fjernet, da man lavede cykelsti. Uden at der er kommet noget op siden. Der er ikke noget godt argument for ikke at sætte lys på stien. Man vil jo også gerne have flere skolebørn til at cykle, fortsætter Arnold Hjære Jensen.

Vi kan meget sammen Ifølge lokalrådets egne beregninger vil det koste mellem 90- og 100.000 kroner eks. moms at få gravet 250 meter kabel i jorden og opsætte cirka 10 lygtepæle på den mørke strækning. 26. november 2018 kom der svar fra forvaltningen: " Til jeres orientering skal det oplyses, at jeres ønske om lys på stien mellem Rønninge og Langeskov findes i listen over trafiksikkerhedsopgaver i Kerteminde Kommune. Hvert år i løbet af februar/marts fremlægges listen over trafiksikkerhedsopgaver for Miljø, Natur- og Teknikudvalget til udpegning/prioritering. I 2019 er der desværre ikke afsat økonomiske midler til trafiksikkerhedsopgaver." Noget tyder altså på, at borgerne i Rønninge må væbne sig med tålmodighed. Men de har ikke tabt gejsten. - Da vi arbejdede på at anlægge legepladsen, opdagede vi, hvor meget vi egentlig kan, når vi står sammen og hvor mange ressourcer, der er i lokalområdet. . Tænk sig, der var 120 til indvielsen. Så vi kæmper videre, fortæller Arnold Hjære Jensen.