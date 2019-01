Flemming Jacobsen har arbejdet som murer i 30 år. Men et skrantende helbred har nu fået ham til at udleve en gammel drøm, og han har åbnet cykelforretningen Marslev Cykler

Siden dengang er meget vand løbet under broen, og han har blandt andet arbejdet som selvstændig murer i 10 år. Men nu var det altså tid til at udleve den gamle drøm.

- Og der sad der sådan en to-tre ældre herrer på hver sin kasse og fik sig en pilsner. Og så tænkte jeg, det der skal jeg, når jeg bliver gammel. Der startede hele ideen, for det synes jeg så hyggeligt ud. Og det kunne da være dejligt, når man blev gammel, at man stadig kunne lave lidt og servicere nogle kunder, samtidig med at man kunne få en hyggelig snak.

Ideen om en cykelforretning kommer helt tilbage fra hans unge dage, hvor han kørte scooter. En dag han kom kørende punktererede hans baghjul og han trak scooteren hen til et lille lokalt cykelværksted, for at få den lappet.

Det førte til, at han i efteråret forfulgte en gammel drøm og åbnede Marslev Cykler i værkstedet ved hans eget hjem på Kertemindevejen 32 lige uden for Marslev.

- Jeg har været murer i 30 år, og har døjet med min ryg siden jeg var 25 år. Så nu var det tid til, at der skulle ske noget andet, fik jeg at vide, fortæller 53-årige Flemming Jacobsen om karriereskiftet.

Fleksible åbningstider

I 2016 blev han udlært cykelmekaniker med flotte karakterer fra Herningsholm Erhvervsskole efter at have stået i lære hos Jupiter Cykler i Nyborg.

- Det var noget anderledes at komme tilbage på skolebænken igen med alle de unge mennesker. De har svært ved at sidde stille, men jeg forstår jo godt, at de hellere vil ud at skrue på noget i værkstedet, siger Flemming Jacobsen.

Da han blev udlært arbejdede han endnu et par år som murer, før drømmen om at åbne sit eget cykelværksted kunne realiseres.

Nu er forretningen startet op i værkstedet lige ved siden af hans hjem, hvor han bor med sin kone og en lille efternøler, der endnu ikke er flyttet hjemmefra. Værkstedets beliggenhed betyder, at han kan tilbyde stor fleksibilitet i åbningstiderne, og kan åbne værkstedet, når som helst nogen har brug for at få lappet en cykel.

Med flere skoler lige i nærheden er Flemming Jacobsen ikke bange for, at der ikke er kunder nok, og han satser på at kunne leve af forretningen til næste år, når den rigtig er kommet i gang.

Han har oplevet at folk er glade og positive og at mange også synes, at de har manglet en cykelhandler.