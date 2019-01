Ny café skal styrke borgere i sårbare situationer: Valentin skaber sammenhold og venskaber

Tina Mølgaard (tv), der her er ved at få lagt en ansigtsmaske af Tina Nielsen, kommer i Café Valentin hver uge. Hun nyder at have det fællesskab, hun finder i cafeen. Foto: Mette Louise Fasdal

På Toften i Munkebo holder Café Valentin hver uge åben. Formålet med cafeen er, at borgere i Kerteminde Kommune får et sted, hvor de kan mødes og skabe et fællesskab og et netværk med andre. Borgerne, der kommer i cafeen, er meget glade for den.

Munkebo: Tina Mølgaard og Henrik Andersen sidder med fødderne i et varmt fodbad, og Lone Knudsen er ved at få sine negle lakeret med en pang-lyserød neglelak. Udenfor er vintersolen ved at gå til ro i Noret og sætter det sidste aftryk på himlen med smukke, røde aftegninger. Tina Nielsen står med en sort ansigtsmaske på og gør klar til, at Tina Mølgaard også skal have lagt en maske. Der er wellness på programmet i dag i Café Valentin i Munkebo. Siden 1. august har Tina Nielsen været ansat i Kerteminde Kommune som koordinator på et to-årigt projekt fra Sundhedstyrelsen "Sundhedsfremme gennem meningsfulde fællesskaber." Tina Nielsen er pædagog og arbejder med at styrke den mentale sundhed for borgere i sårbare situationer, og det gør hun blandt andet ved at skabe fællesskaber. Som en del af det arbejde har hun sammen med Kim Arne Overvad oprettet denne café på Toften i Munkebo. Cafeen har siden oktober haft åben hver tirsdag fra klokken 15 til 21. Den holder til i Palettens lokaler. Cafeen har åbent året ud. Herefter er det planen, at borgerne og de frivillige i cafeen selv skal drive aktiviteterne videre. Tina Nielsen håber meget, at cafeen vil overleve, for hun oplever allerede her efter få måneder, hvad cafeen har gjort for de mennesker, der bruger den. - Vi har nogle, som har mødt hinanden her, og nu laver aftaler om at tage i svømmehallen om lørdagen, og der er én, der er kommet med i et strikkefællesskab i Kulturhuset i Munkebo, fortæller hun. 53-årige Tina Mølgaard kommer fra støttecentret Bakkehaven i Munkebo, og hun er meget glad for at komme i Café Valentin. - Det er hyggeligt at være sammen med andre. Hvis jeg var derhjemme, ville jeg bare se fjernsyn, glo på computeren eller gå en tur, siger hun. 37-årige Henrik Andersen bor i samme støttecenter som Tina Mølgaard, og han er også meget glad for at kunne komme i cafeen. - Jeg har fået nye venner, efter jeg kom her, fortæller han.

Projekt Sundhedsfremme gennem meningsfulde fællesskaber Projektet arbejder på at forebygge ensomhed og fremme fællesskabet. Det støtter sårbare borgere i at skabe netværk og øge den mentale sundhed. Målet er en øget livskvalitet.Projektet samarbejder med borgere, igangsætter en cafe som mødested for borgerene, arrangerer sundhedsevents i lokalområdet. Projektet inddrager foreninger og interesseorganisationer i samarbejdet omkring, etablering af fritidstilbud og aktiviteter til borgere med behov for støtte til deltagelse i lokalområdet.



Sundhedsstyrelsen har bevilliget midler til Projekt Sundhedsfremme gennem meningsfulde fællesskaber.



I projektet samarbejder Socialpsykiatrien, hjerneskadeområdet og støttecentre & vejledning, Handicap/Kerteminde Kommune om at iværksætte indsatser, som fremmer fællesskaber, sundhed og livskvalitet.



Bevillingsperioden er to år, og planen er, at borgerne og frivillige skal drive aktiviteterne videre, når projektperioden udløber i december 2019.

Lone Knudsen (tv) er tjekket ind i skønhedssalonen og er ved at få lagt lyserød neglelak på. Foto: Mette Louise Fasdal

Det er borgernes café Tina Nielsen fortæller, at det er hendes opgave at være værtinde for de mennesker, der bruger cafeen. Hun skal hjælpe dem på vej, men det er borgerne selv, der skal være med til at bestemme, hvad der skal ske i cafeen. - Jeg må til tider sætte mig lidt på hænderne og sørge for at holde min mund, for jeg skal ikke ind og overtage, smiler hun. - Det er borgerne, der skal løfte opgaven. Lige nu er 39-årige Kim Allan Gertz fra Kerteminde i køkkenet sammen med sine to gode venner, Dan Isidor Kristensen og Amanda Vinther. Det er de tre, der står for maden til fællesspisningen i dag. Hver tirsdag i cafeen kan man spise med for 20 kroner, og det er borgerne selv, der står for at lave maden og bestemme, hvad der skal på menuen. I dag står menuen på spaghetti med kødsovs, og ved komfuret har Kim Allan Gertz travlt med at røre fire kilo oksekød ud. Duften af "mad på vej" begynder at sprede sig fra køkkenet. Kim Allan Gertz er spastisk lammet i benene, og derfor sidder han på sin rollator ved komfuret og rører i den store kødgryde. - Jeg kommer ikke i cafeen hver uge, men jeg kan godt lide at komme her for selskabets skyld, og i dag har jeg fulgtes med mine gode venner, fortæller han.

Når borgerne kommer i Café Valentin, skal de lægge en plastikbold i en af kurvene med smileyer for at vise hvilket humør, de er i. Foto: Mette Louise Fasdal

Hvordan er dit humør? Når borgerne kommer til Café Valentin, skal de tage en plastikbold og lægge i en kurv med den smiley, som viser hvilket humør, de er i, når de kommer. Når de skal hjem, skal de flytte bolden til en anden kurv, hvis deres humør har ændret sig i den tid, de har været i cafeen. På den måde kan Tina Nielsen også se, om samværet med andre i cafeen kan flytte noget på borgernes mentale sundhed. - Det sker, at folk kommer her og med bolden viser, at de har haft en lorte-dag, men ofte går de herfra i et bedre humør og med mere overskud, forklarer pædagogen og tilføjer, at der ikke bliver talt om problemer, når folk kommer i cafeen, fordi den skal være borgernes fristed. Alle er velkomne i cafeen i Munkebo. Lige nu kommer der mellem 20 og 40 borgere hver uge.

Kim Allan Gertz står sammen med sine to gode venner for menuen denne tirsdag. Han er ved at få fikse en gang spaghetti med kødsovs. Foto: Mette Louise Fasdal

Så er der snart mad. Foto: Mette Louise Fasdal

Henrik Andersen og Tina Mølgaard nyder et varmt fodbad. Foto: Mette Louise Fasdal

Lone Knudsen arbejder på at få en blød babyhud. Foto: Mette Louise Fasdal

63-årige Freddy Kloster Kristiansen kommer hver uge i Café Valentin. Her er han særlig glad for at spille guitar og spise med de andre. Foto: Mette Louise Fasdal